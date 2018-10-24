КСУ розгляне закон про вищу освіту на відповідність Конституції у четвер

Фото: КСУ (РБК-Україна)

Конституційне подання надійшло від 45 народних депутатів

Конституційний суд України розгляне закон про вищу освіту на відповідність Конституції України у четвер, 25 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Так, розгляд справи за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Основному закону положення пункту 6 частини другої статті 42 закону "Про вищу освіту" розпочнеться о 10:00.

"Суддя-доповідач у справі - Наталя Шаптала. 25 жовтня о 10:00 Велика палата Конституційного суду України у формі письмового провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 6 частини другої статті 42 закону "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року № 1556–VII", - сказано у повідомленні.

Так, відповідно до оспорюваного положення закону, особа, яка підпадає під дію частини третьої статті 1 закону "Про очищення влади", не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти. Однак автори клопотання стверджують, що вказане положення закону суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 24, частинам першій, другій статті 43, статті 64 Конституції.

"У конституційному поданні зазначено, що положення пункту 6 частини другої статті 42 закону стосовно обмеження для кандидата на посаду керівника закладу вищої освіти не ґрунтується на спеціальних вимогах до роботи на цій посаді, і оспорювана норма є дискримінаційною щодо реалізації особою конституційного права на працю", - зазначають у КСУ.

Нагадаємо, у липні 2014 року народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №1187-2 "Про вищу освіту" (нова редакція).

Як писало РБК-Україна, у Конституційному суді України (КСУ) триває вивчення проекту закону щодо закріплення у Конституції курсу України в НАТО і Європейський союз.