КСУ рассмотрит закон о высшем образовании на соответствие Конституции в четверг

Фото: КСУ (РБК-Украина)

Конституционное представление поступило от 45 народных депутатов

Конституционный суд Украины рассмотрит закон о высшем образовании на соответствие Конституции Украины в четверг, 25 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины о соответствии Основному закону положения пункта 6 части второй статьи 42 закона "О высшем образовании" начнется в 10:00.

"Судья-докладчик по делу - Наталья Шаптала. 25 октября в 10:00 Большая палата Конституционного суда Украины в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений пункта 6 части второй статьи 42 закона "О высшем образовании" от 1 июля 2014 № 1556-VII", - говорится в сообщении.

Так, согласно оспариваемому положению закона, лицо, подпадающее под действие части третьей статьи 1 закона "Об очищении власти", не может быть выбрано, назначено (в том числе исполняющим обязанности) на должность руководителя учреждения высшего образования. Однако авторы ходатайства утверждают, что указанное положение закона противоречит части первой статьи 8, частям первой, второй статьи 24, частям первой, второй статьи 43, статьи 64 Конституции.

"В конституционном представлении указано, что положение пункта 6 части второй статьи 42 закона об ограничении для кандидата на должность руководителя учреждения высшего образования не основывается на специальных требованиях к работе на этой должности, и оспариваемая норма является дискриминационной по реализации лицом конституционного права на труд", - отмечают в КСУ.

Напомним, в июле 2014 года народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №1187-2 "О высшем образовании" (новая редакция).

Как писало РБК-Украина, в Конституционном суде Украины (КСУ) продолжается изучение проекта закона о закреплении в Конституции курса Украины в НАТО и Европейский союз.