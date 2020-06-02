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КСУ просять скасувати амністію учасників Майдану

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 16:40
КСУ просять скасувати амністію учасників Майдану
Фото: амністію майданівців оскаржують у КСУ (РБК-Україна)

Конституційний суд отримав звернення від 50 нардепів

Народні депутати просять Конституційний суд скасувати закон, яким забороняється кримінальне переслідування учасників Майдану. Звернення ініціювали депутати "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Повідомляється, що сьогодні до КСУ надійшло подання 50 народних депутатів. Вони просять перевірити закон про амністію учасників Майдану на відповідність Конституції України.

"Автори клопотання просять суд визнати оспорюваний закон таким, що не відповідає Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, звернення ініціювали депутати від ОПЗЖ, під ним також стоять підписи позафракційних і представників інших фракцій. Даний закон забороняє притягати активістів до кримінальної відповідальності. Противники Майдану вважають, що це заважає встановленню винних у вбивствах силовиків.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН з прав людини порекомендувала скасувати закон про амністію активістів Майдану, щоб забезпечити об'єктивне розслідування злочинів у центрі Києва у 2013-2014.

Нинішній генпрокурор Ірина Венедиктова ще на посаді в. о. голови ДБР також виступала за скасування цього закону.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныМайданамнистия
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