Венедиктова виступила за скасування закону про амністію активістів Майдану

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Венедиктова заявила, що цей закон заважає розслідувати вбивства правоохоронців

Виконуючий обов'язки голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова виступає за скасування закону про амністію активістів Майдану. Про це вона заявила в інтерв'ю lb.ua.

За її словами, на сьогодні є протиріччя між цим законом і Кримінально-процесуальним кодексом. Вона також зазначила, що з точки зору справедливості, влада має пам'ятати й про 13 загиблих на Майдані правоохоронців.

"Він (закон про амністію активістів Майдану, - ред.) перешкоджає нам об'єктивно розслідувати вбивства правоохоронців... Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон потрібно скасувати", - підкреслила Венедиктова.

Вона додала, що ДБР підготувало законопроект про заочне засудження

"Дуже сподіваємося, що депутати його підтримають. Оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження буде стосуватися всіх ... Але без цього, повторюся, рухатися далі неможливо", - сказала Венедиктова.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора у відповіді на запит РБК-Україна повідомив, що у "майданівських справах" в якості підозрюваних проходять 448 осіб. З них 143 - ті, чиї справи розслідувалися правоохоронцями не в Києві, а в регіонах.