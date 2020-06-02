КСУ просят отменить амнистию участников Майдана

Фото: амнистию майдановцев оспаривают в КСУ (РБК-Украина)

Конституционный суд получил обращение от 50 нардепов

Народные депутаты просят Конституционный суд отменить закон, которым запрещается уголовное преследование участников Майдана. Обращение инициировали депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что сегодня в КСУ поступило представление 50 народных депутатов. Они просят проверить закон об амнистии участников Майдана на соответствие Конституции Украины.

"Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таким, который не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, обращение инициировали депутаты от ОПЗЖ, под ним также стоят подписи внефракционных и представителей других фракций. Данный закон запрещает привлекать активистов к уголовной ответственности. Противники Майдана полагают, что это мешает установлению виновных в убийствах силовиков.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека порекомендовала отменить закон об амнистии активистов Майдана, чтобы обеспечить объективное расследование преступлений в центре Киева в 2013-2014.

Нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова еще на должности и.о. главы ГБР также выступала за отмену этого закона.

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Автор: РБК-Украина