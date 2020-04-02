Місія ООН рекомендує скасувати амністію активістів Майдану

Закон перешкоджає розслідуванню вбивства силовиків
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні для розслідування злочинів на Майдані в 2013-2014 рекомендує скасувати закон про амністію активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Повідомляється, що місія ООН випустила звіт, в якому надала рекомендації щодо розслідування вбивств під час акцій протестів на Майдані. У ньому моніторингова місія відзначає, що відсутній прогрес у процесах про вбивства 43 осіб.
Серед головних перешкод місія ООН виділяє дефіцит суддів в Україні, а також наявність закону, який перешкоджає розслідуванню вбивств правоохоронців. У зв'язку з цим в ООН рекомендують Україні:
Нагадаємо, в лютому нинішній генпрокурор Ірина Венедіктова ще на посаді в. о. голови Державного бюро розслідувань виступила за скасування закону про амністію активістів Майдану.