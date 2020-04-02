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Місія ООН рекомендує скасувати амністію активістів Майдану

Новини » Політика     02.04.2020 - 13:57
Місія ООН рекомендує скасувати амністію активістів Майдану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закон перешкоджає розслідуванню вбивства силовиків

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні для розслідування злочинів на Майдані в 2013-2014 рекомендує скасувати закон про амністію активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що місія ООН випустила звіт, в якому надала рекомендації щодо розслідування вбивств під час акцій протестів на Майдані. У ньому моніторингова місія відзначає, що відсутній прогрес у процесах про вбивства 43 осіб.

Серед головних перешкод місія ООН виділяє дефіцит суддів в Україні, а також наявність закону, який перешкоджає розслідуванню вбивств правоохоронців. У зв'язку з цим в ООН рекомендують Україні:

  • забезпечити розслідування всіх без винятку вбивств, вчинених під час протестів на Майдані;
  • змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;
  • скасувати "закон про недоторканність";
  • забезпечити явку в суд підозрюваних і обвинувачених, звільнених з-під варти.

Нагадаємо, в лютому нинішній генпрокурор Ірина Венедіктова ще на посаді в. о. голови Державного бюро розслідувань виступила за скасування закону про амністію активістів Майдану.

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