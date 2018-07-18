КСУ визнав неконституційним обмеження пільг чорнобильцям

Цим рішенням КСУ скасував дію норм, які обмежували виплати для чорнобильців

Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення, яким визнав неконституційним скасування чи обмеження пільг чорнобильцям. Про це повідомляє прес-служба суду.

Так, суд ухвалив відповідне рішення у справі за конституційним поданням 50 депутатів Верховної ради щодо відповідності Конституції України підпунктів 2–7, 12 та 14 пункту 4 розділу І закону "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року.

Нардепи зазначали, що відповідний закон звузив зміст та обсяг існуючих прав і свобод громадян шляхом обмеження або скасування наданих державою соціальних прав у вигляді пільг, компенсацій.

КСУ підкреслює, що пільги, компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку.

"Рівень соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути таким, щоб забезпечувати їм гідне життя, і не повинен залежати від майнового стану їх сімей", - сказано у рішенні.

КСУ вважає, що обмеження пільг чорнобильцям призвело до зниження рівня їх соціального забезпечення і фактично є відмовою держави від своїх зобов'язань, передбачених статтею 16 Конституції України.

Так, закон №76 у частині скасування або обмеження пільг, компенсацій і гарантій, встановлених законом №796, щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, суперечить положенню частини другої статті 3 Конституції України, згідно з яким держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Підкреслюється, що рішенням КСУ скасовується дія норм, які обмежували виплати для пільгових категорій, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою. Рішення КСУ є обов'язковим, остаточним і не може бути оскаржене.

Нагадаємо, у кінці квітня віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що на соціальні програми для чорнобильців у цьому році передбачено 2 млрд гривень. Ця сума - без урахування витрат з Пенсійного фонду.

17 квітня парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №6656, яким пропонується передбачити, що особи, які мають статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зможуть користуватися пільгами, встановленими законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".