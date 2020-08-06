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У КСУ оскаржують конституційність спецконфіскації

Україна, Четвер 06 серпня 2020 11:59
У КСУ оскаржують конституційність спецконфіскації
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

До суду надійшло три подання від 47 парламентаріїв

У Конституційному суді України оскаржують конституційність спецконфіскації. До суду надійшло три подання від 47 народних депутатів.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

"5 серпня 2020 року до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання 47 народних депутатів України", - вказано у повідомленні.

Зокрема, депутати Ради просять перевірити конституційність:

  • положень статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу;
  • окремих положень Кримінального процесуального кодексу;
  • окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов’язаних з ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян.

Автори клопотань просять КСУ визнати оспорювані положення нормативно-правових актів такими, що не відповідають Основному закону.

Усі ці положення пов'язані зі спецконфіскацією.

Нагадаємо, в кінці липня нардепи просили Конституційний суд України визнати неконституційним закон про Вищий антикорупційний суд: в КСУ 22 липня надійшло відповідне конституційне подання 49 парламентарів.

Як писало РБК-Україна раніше, в КСУ надійшло звернення народних депутатів, які просять визнати неконституційними окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро.

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Новини України Конституционный суд УкраиныКонституцияспецконфискация
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