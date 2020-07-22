ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нардепи просять КСУ визнати неконституційним закон про Вищий антикорсуд

Україна, Середа 22 липня 2020 13:55
Нардепи просять КСУ визнати неконституційним закон про Вищий антикорсуд
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

До суду надійшло відповідне подання

Народні депутати просять Конституційний суд України визнати неконституційним закон про Вищий антикорупційний суд. До КСУ у середу, 22 липня, надійшло відповідне конституційне подання 49 парламентарів.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного суду з клопотанням визнати закон "Про Вищий антикорупційний суд" від 7 червня 2018 року №2447-VIII таким, що не відповідає Конституції України", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що депутати Ради вважають зазначений закон неконституційним у цілому.

"Ключові положення цього нормативно-правового акта (щодо статусу, повноважень Вищого антикорупційного суду, визначення кількості суддів цього суду, та вимог до кандидатів на посаду судді, процедури проведення конкурсу тощо) мають явні (очевидні) ознаки невідповідності Основному закону, та без яких закон №2447 не можна застосовувати взагалі", - підкреслюється у поданні.

Нагадаємо, до КСУ надійшло звернення народних депутатів, які просять визнати неконституційними окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для розгляду закону про банки; судді вже вивчили матеріали справи на відкритому засіданні суду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Конституционный суд Украиныантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся