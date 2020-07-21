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Нардепи просять КСУ визнати неконституційним створення НАБУ

Київ, Вівторок 21 липня 2020 14:40
Нардепи просять КСУ визнати неконституційним створення НАБУ
Фото: Національне антикорупційне бюро (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Нардпепы оскаржать повноваження президента щодо створення НАБУ і призначення директора бюро

До Конституційного суду України надійшло звернення народних депутатів, які просять визнати неконституційними окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Зокрема, положення про створення НАБУ та призначення директора.

Відповідне конституційне подання опубліковано на сайті КСУ.

Згідно з повідомленням, 50 народних депутатів, переважно з фракції "Опозиційна платформа - За життя", вважають, що норми закону "Про Національне антикорупційне бюро України" порушують Конституцію.

Вони просять КСУ невідкладно - протягом місяця - розглянути їх подання і визнати неконституційними низку положень закону. Зокрема, на їхню думку, порушують Конституцію норми про те, що НАБУ створюється указом президента, і його директор також призначається указом глави держави.

Депутати впевнені, що це порушує конституційні принципи розподілу влади і розширюють повноваження президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КСУ вже розглядає конституційність призначення Артема Ситника директором НАБУ.

У той же час у правлячої фракції "Слуга народу" відзначають, що його відставка не стоїть на порядку денному.

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