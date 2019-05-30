КСУ назвав дату розгляду конституційності указу про розпуск Ради

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання відбудеться 4 червня

Конституційний суд України назвав дату розгляду справи щодо законності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Ради. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Так, 4 червня 2019 року відбудеться засідання Великої палати КСУ, яка розгляне "питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за поданням 62 народних депутатів щодо конституційності указу Зеленського".

Нагадаємо, під час позачергового засідання Ради голова ВР Андрій Парубій анонсував оскарження указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради в Конституційний суд. Спікер підкреслив, що рішення Конституційного суду може бути тільки після проведення дострокових парламентських виборів.

Також РБК-Україна писало, що 23 травня Верховний суд отримав позов на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради. Заявник просить визнати протиправним та нечинним указ Зеленського про дострокові вибори.

Як відомо, Володимир Зеленський під час інавгурації заявив про розпуск Ради. Дострокові вибори планують провести 21 липня.