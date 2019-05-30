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КСУ назвал дату рассмотрения конституционности указа о роспуске Рады

Новости » Политика    30.05.2019 - 19:27
КСУ назвал дату рассмотрения конституционности указа о роспуске Рады
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание состоится 4 июня

Конституционный суд Украины назвал дату рассмотрения дела о законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, 4 июня 2019 года состоится заседание Большой палаты КСУ, которая рассмотрит "вопрос относительно определения формы конституционного производства в деле по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского".

Напомним, во время внеочередного заседания Рады председатель ВР Андрей Парубий анонсировал обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд. Спикер подчеркнул, что решение Конституционного суда может быть только после проведения досрочных парламентских выборов.

РБК-Украина писало, что 23 мая Верховный суд получил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

Как известно, Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Рады. Досрочные выборы планируют провести 21 июля.

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