ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ назвав дату продовження засідання щодо указу про розпуск Ради

Новини » Політика    15.06.2019 - 16:38
КСУ назвав дату продовження засідання щодо указу про розпуск Ради
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

У вівторок КСУ проведе 3 великих засідання

Конституційний суд України (КСУ) продовжить розгляд справи про конституційність указу президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту 18 червня 2019. Про це йдеться в плані роботи суду на наступний тиждень, передає РБК-Україна.

Так, у вівторок, 18 червня пройде три засідання Великої палати Конституційного суду.

Другим питанням суд планує в закритій пленарній частині продовжити розгляд справи про відповідність Конституції указу президента Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів".

КСУ назвав дату продовження засідання щодо указу про розпуск Ради

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій передав в Конституційний суд всі заяви народних депутатів про вихід з коаліції. За словами Парубія, до виходу фракції "Народний фронт" у коаліції було більше 226 депутатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Конституційний суд України перейшов до закритої частини розгляду указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради.

Додамо, Конституційний суд України розпочав розгляд справи про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради у вівторок, 11 червня 2019.

КСУ оприлюднив рішення щодо НКРЕКП КСУ визнав неконституційною заборону апеляції на продовження строку тримання під вартою
Новини України Конституционный суд Украинызасідання суду
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся