КСУ назвав дату продовження засідання щодо указу про розпуск Ради

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

У вівторок КСУ проведе 3 великих засідання

Конституційний суд України (КСУ) продовжить розгляд справи про конституційність указу президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту 18 червня 2019. Про це йдеться в плані роботи суду на наступний тиждень, передає РБК-Україна.

Так, у вівторок, 18 червня пройде три засідання Великої палати Конституційного суду.

Другим питанням суд планує в закритій пленарній частині продовжити розгляд справи про відповідність Конституції указу президента Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів".

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій передав в Конституційний суд всі заяви народних депутатів про вихід з коаліції. За словами Парубія, до виходу фракції "Народний фронт" у коаліції було більше 226 депутатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Конституційний суд України перейшов до закритої частини розгляду указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради.

Додамо, Конституційний суд України розпочав розгляд справи про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради у вівторок, 11 червня 2019.