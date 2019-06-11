ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ перейшов до закритої частини розгляду указу про розпуск Ради

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 18:07
КСУ перейшов до закритої частини розгляду указу про розпуск Ради
Фото: Конституційний суд (УНІАН)

КСУ завершив розгляд справи на відкритій частині засідання

Конституційний суд України перейшов до закритої частини розгляду указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради. Про це заявила глава КСУ Наталія Шаптала.

Розгляд указу про розпуск парламенту на відкритій частині пленарного засідання великої палати КСУ завершився.

"Ми з вами, фактично заслухавши виступи у заключній частині нашого засідання, перейшли до тієї стадії, коли ми повинні визначити, чи ми можемо завершити відкриту частину нашого засідання. Тоді давайте визначимося шляхом голосування,. Ставлю на голосування можливість завершення відкритої частини судового засідання. Одноголосно... Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання великої палати КСУ оголошую завершеним", - заявила вона.

Суд переходить працювати в закриту частину пленарного засідання для ухвалення та прийняття рішення.

Нагадаємо, указ Зеленського про розпуск Верховної ради сьогодні, 11 червня 2019 року, розглядав Конституційний суд України.

Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський не допускає можливості визнання указу глави держави про розпуск Верховної ради 8-го скликання неконституційним. Він підкреслив, що парламентська більшість припинило свою діяльність 29 березня 2016 року після виходу з коаліції фракції Радикальної партії, і з тих пір коаліція замість необхідних 226 голосів налічувала лише 216.

 

 

КСУ розглядає указ Зеленського про розпуск Ради: головне АП просить КСУ витребувати документи про діяльність коаліції
Новини України Конституционный суд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся