У Верховний суд надійшов позов на указ Зеленського про розпуск Ради

Фото: будівля ВСУ (РБК-Україна)

Сьогодні указ Зеленського про розпуск Ради офіційно набрав чинності

Верховний суд отримав позов на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба суду.

У прес-службі говориться, що заявник просить визнати протиправним та нечинним указ Зеленського про дострокові вибори.

"Заява подана фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року. Справу зареєстровано за номером 9901/275/19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.

Верховний Суд інформуватиме про подальші процесуальні дії у зазначеній справі.

Зазначимо, що сьогодні укази про розпуск Ради і вибори були опубліковані в "Урядовому кур'єрі". У зв'язку з цим глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.

Вчора під час позачергового засідання Ради голова ВР Андрій Парубій анонсував оскарження указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради у Конституційний суд. Спікер наголосив, що рішення Конституційного суду може бути надано лише після проведення дострокових парламентських виборів.

Зазначимо, що на цьому засіданні Ради депутати мали проголосувати за законопроекти Зеленського про вибори та публічні закупівлі, що зараз також просить ЦВК, але вони відмовились ставити їх навіть на порядок денний.

У зв'язку з цим Зеленський заявив, що "народні депутати помиляються і навіть в мажоритарних округах українці оберуть нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі".

"Старі політики обрали стару систему, бо тільки вона дає їм шанс продовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти у Верховну раду", - написав він у Facebook.

Додамо, що під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.