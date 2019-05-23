ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Верховний суд надійшов позов на указ Зеленського про розпуск Ради

Новини » Політика    23.05.2019 - 16:25
У Верховний суд надійшов позов на указ Зеленського про розпуск Ради
Фото: будівля ВСУ (РБК-Україна)

Сьогодні указ Зеленського про розпуск Ради офіційно набрав чинності

Верховний суд отримав позов на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба суду.

У прес-службі говориться, що заявник просить визнати протиправним та нечинним указ Зеленського про дострокові вибори.

"Заява подана фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року. Справу зареєстровано за номером 9901/275/19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.

Верховний Суд інформуватиме про подальші процесуальні дії у зазначеній справі.

Зазначимо, що сьогодні укази про розпуск Ради і вибори були опубліковані в "Урядовому кур'єрі". У зв'язку з цим глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.

Вчора під час позачергового засідання Ради голова ВР Андрій Парубій анонсував оскарження указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради у Конституційний суд. Спікер наголосив, що рішення Конституційного суду може бути надано лише після проведення дострокових парламентських виборів.

Зазначимо, що на цьому засіданні Ради депутати мали проголосувати за законопроекти Зеленського про вибори та публічні закупівлі, що зараз також просить ЦВК, але вони відмовились ставити їх навіть на порядок денний. 

У зв'язку з цим Зеленський заявив, що "народні депутати помиляються і навіть в мажоритарних округах українці оберуть нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі".

"Старі політики обрали стару систему, бо тільки вона дає їм шанс продовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти у Верховну раду", - написав він у Facebook.

Додамо, що під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

Зеленський публічно назвав Росію агресором Сліпачук: оскарження указу Зеленського не вплине на виборчий процес
Новини України Володимир ЗеленськийЗбройні сили України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся