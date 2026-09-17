КСУ может потерять кворум, а срок полномочий ЦИК истекает в октябре, - Айвазовская

Угроза кворуму Конституционного суда

По словам эксперта, КСУ сейчас функционирует, но скоро может перестать, если не будет эффективно окончен отбор новых судей.

"В ноябре этого года истекает полномочия еще одного судьи. Срок полномочий не переизбирается, не пролонгируется. И весной следующего года еще одного", - подчеркнула Айвазовская.

Она пояснила, что в случае отсутствия отбора в КСУ останется менее 12 судей. Именно такое количество необходимо для наличия кворума и принятия решений. Айвазовская подчеркнула, что во время правового режима военного положения роль КСУ является определяющей, поскольку только он имеет право трактовать Конституцию и выступает системой сдерживаний и противовесов.

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Кроме того, глава "ОПОРЫ" напомнила, что 3 октября заканчиваются полномочия 17 членов ЦИК. Все они начали свою работу одновременно семь лет назад.

После этой даты членам ЦИК никто не запрещает работать дальше, поскольку раньше из законодательства убрали норму, запрещающую участвовать в заседаниях комиссии после истечения срока полномочий. Однако для сохранения легитимности процесса Айвазовская видит несколько оптимальных сценариев:

Полностью перезапустить весь состав комиссии.

Внести поправку в закон, просто пролонгирующий полномочия текущего состава ЦИК до организации и окончания первых послевоенных выборов.

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