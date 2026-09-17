КСУ може втратити кворум, а термін повноважень ЦВК спливає у жовтні, - Айвазовська

Загроза для кворуму Конституційного суду

За словами експертки, КСУ наразі функціонує, але скоро може перестати, якщо не буде ефективно закінчений добір нових суддів.

"В листопаді цього року закінчується повноваження ще одного судді. Термін повноважень не переобирається, не пролонгується. І навесні наступного року ще одного", - наголосила Айвазовська.

Вона пояснила, що у разі відсутності добору в КСУ залишиться менше ніж 12 суддів. Саме така кількість необхідна для наявності кворуму та ухвалення рішень. Айвазовська підкреслила, що під час правового режиму воєнного стану роль КСУ є визначальною, оскільки лише він має право трактувати Конституцію та виступає системою стримувань і противаг.

Що буде з Центвиборчкомом

Крім того, очільниця "ОПОРИ" нагадала, що 3 жовтня закінчуються повноваження 17 членів ЦВК. Усі вони розпочали свою роботу одночасно сім років тому.

Після цієї дати членам ЦВК ніхто не забороняє працювати далі, оскільки раніше із законодавства прибрали норму, яка забороняла брати участь у засіданнях комісії після спливу строку повноважень. Однак для збереження легітимності процесу Айвазовська бачить кілька оптимальних сценаріїв:

Повністю перезапустити весь склад комісії.

Внести поправку до закону, яка просто пролонгує повноваження поточного складу ЦВК до організації та закінчення перших повоєнних виборів.

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