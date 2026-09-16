Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине

Около 9 млн украинцев сейчас находятся за границей, что станет одним из ключевых вопросов при организации будущих выборов. Еще одной проблемой остается голосование жителей временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS News.

Что мешает провести выборы

Владимир Зеленский заявил, что Украина может организовать выборы при условии прекращения огня на несколько месяцев. По его словам, этот период можно использовать не только для подготовки голосования, но и для дальнейшей работы над завершением войны.

При этом президент считает проведение выборов во время активных боевых действий невозможным. На организацию голосования влияют как законодательные ограничения, так и вопросы безопасности избирателей, работы участков и самого избирательного процесса.

Главная проблема - 9 млн украинцев

Отдельно Зеленский обратил внимание на украинцев, которые сейчас находятся за пределами страны. По его оценке, речь идет примерно о 9 млн человек.

Президент отметил, что до полномасштабного вторжения за границей во время выборов голосовали около 500 тысяч украинцев. Поэтому организация голосования для нынешнего количества граждан за рубежом станет отдельным вызовом.

Что делать с оккупированными территориями

Еще один вопрос касается жителей временно оккупированных территорий. Необходимо определить, смогут ли они участвовать в выборах и каким образом можно будет обеспечить проведение голосования в районах, где находятся российские военные.

Ранее Зеленский выступал против проведения выборов непосредственно во время активной войны. Теперь он допускает такой процесс после временного прекращения огня, которое должно дать достаточно времени для его организации.