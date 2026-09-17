Избирательный эксперимент отменяется: почему невозможно провести отдельные местные выборы на Закарпатье
Идея провести пилотные или отдельные местные выборы на Закарпатье как в наиболее безопасном регионе нереализуема в условиях военного положения. Помимо юридических запретов, такой шаг неизбежно спровоцирует масштабный политический кризис.
Об этом заявила глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина для проекта "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным.
Политизация и сведение счетов
По словам Айвазовской, попытка "точечно" перезагрузить власть в отдельно взятой области мгновенно потеряет любой избирательный контекст и превратится в жесткое политическое противостояние.
"Любые отдельные выборы на Закарпатье будут восприняты обществом и политикумом не как демократический эксперимент, а как попытка центральной власти свести счеты с местными элитами или испытать админресурс", - подчеркнула эксперт.
Она объяснила, что в условиях, когда остальная страна лишена возможности избирать местные власти, назначение выборов только в одном регионе будет выглядеть как политическая избирательность. Это неизбежно приведет к обвинениям Банковой в попытке "перераспределить" влияние в регионе под прикрытием аргументов безопасности.
Правовой тупик и равенство прав
Кроме политического подтекста идея упирается в фундаментальные нормы Конституции Украины и Избирательного кодекса.
"Мы не можем кусочками включать или выключать демократию в отдельных регионах, когда в стране действует единый правовой режим военного положения, - подчеркивает Айвазовская. - Избирательное право должно быть всеобщим и равным для всех граждан, независимо от того, где именно они находятся".
Такая избирательность также создаст опасный прецедент сегрегации избирателей и негодование в других относительно спокойных тыловых областях.
Организационный и демографический хаос
Среди других аргументов против проведения таких выборов:
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Устаревшие реестры: Из-за огромного притока ВПЛ списки избирателей на Закарпатье фактически не соответствуют действительности, а миллионы людей окажутся вне избирательного процесса.
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Замороженная конкуренция: Полноценный избирательный процесс невозможен, когда часть потенциальных кандидатов и активистов находится в рядах ВСУ, а партийные организации функционируют в ограниченном режиме.
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Вопрос безопасности: Даже самый безопасный регион во время выборов станет мишенью №1 для вражеских ракетных ударов, ИПСО и попыток дестабилизации.
Айвазовская подытожила, что вместо опасных региональных экспериментов власти должны сосредоточиться на подготовке единой рамки для первых общенациональных послевоенных выборов.
Справка:
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Законодательное табу: Согласно ст. 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов Президента, Верховной Рады и местных советов.
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Демографические изменения: Закарпатье остается одним из лидеров по количеству зарегистрированных ВПЛ. Без масштабной актуализации Государственного реестра избирателей проведение голосования по старым спискам повлечет за собой массовые нарушения прав граждан.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский назвал условие для проведения выборов в стране.
Также ранее глава государства объяснял, почему отрицательно относится к этой идее и какие последствия выборы в условиях военного положения могут иметь для всего государства.