Если решит вывести войска из Украины. США не исключают ослабления санкций против России

"В контексте решения России вести серьезные переговоры, вывести свои войска из Украины и вернуть территорию, я, конечно, буду поддерживать (смягчение санкций, - ред.). Думаю, что и госсекретарь Энтони Блинкен тоже", - заявила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

Кроме того, Зеленский заявлял, что не видит с кем можно говорить в России и заявил, что нет уверенности в том, что Путин еще жив.

Добавим, что недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

Отметим, что сейчас Украина и Россия не проводят переговоры, кроме тех, которые касаются обменов пленными. Однако в Кремле часто заявляют о "диалоге", выдвигая свои условия.

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