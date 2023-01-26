RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Если решит вывести войска из Украины. США не исключают ослабления санкций против России

Фото: Виктория Нуланд, замгоссекретаря США (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты могут рассмотреть вариант смягчения санкций против России, если Кремль выведет свои войска с территории Украины и провести переговоры о завершении войны.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой выступление в ходе слушаний в Конгрессе.

"В контексте решения России вести серьезные переговоры, вывести свои войска из Украины и вернуть территорию, я, конечно, буду поддерживать (смягчение санкций, - ред.). Думаю, что и госсекретарь Энтони Блинкен тоже", - заявила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

Кроме того, Зеленский заявлял, что не видит с кем можно говорить в России и заявил, что нет уверенности в том, что Путин еще жив.

Добавим, что недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

Отметим, что сейчас Украина и Россия не проводят переговоры, кроме тех, которые касаются обменов пленными. Однако в Кремле часто заявляют о "диалоге", выдвигая свои условия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияВойна России против Украины