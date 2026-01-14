Если Украина сможет противодействовать атакам РФ, для террора Путина не будет смысла, - Зеленский

Если Украина сможет на 100% противодействовать атакам России, для террора российского диктатора Владимира Путина уже не будет смысла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что этой ночью Россия продолжила бить по украинским общинам и энергетике. Под ударами были Днепровская, Житомирская, Запорожская, Харьковская и Херсонская области.
Основная мишень - это объекты энергетики, важная инфраструктура, которая обеспечивает нормальную жизнь людей: тепло и свет.
"Сейчас первый приоритет для нас - это усиление нашей ПВО, ракеты к системам в первую очередь. Взносы партнеров в программу PURL нужны, и нужна поддержка и со складов в Европе, быстрее выполнения договоренностей с Америкой", - подчеркнул президент.
Он отметил, что очень важно сейчас усилить украинских воинов.
"Если мы сможем на сто процентов противодействовать этим атакам России, для террора Путина уже не будет смысла. Сейчас это их преимущество, и именно на это ставит РФ. Мы должны лишить ее этого. Это может сработать и заставит Россию прекратить убийства и двигаться к миру", - добавил Зеленский.
Напомним, в ночь на 14 января Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 113 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть и попадания.
Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на трех локациях.
Утром в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов. В столице работала ПВО.
Также этой ночью россияне совершили атаку ударными беспилотниками на объект инфраструктуры в Кривом Роге.
Днем российские войска сегодня снова атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками, в городе были слышны взрывы.