Если Украина падет, это будет иметь множество последствий для Европы, - МИД Франции

Он отметил многочисленные последствия победы России над Украиной как для Франции, так и для Европы.

"Если Украина падет, это будет иметь множество последствий, и я не очень верю в Европейский союз и в нашу способность достичь соглашения. (Российский диктатор, - ред.) Владимир Путин лишь пытается проверить нашу солидарность друг с другом", - заявил министр.

Он отметил, что Европейскому союзу необходимо избежать этого сценария.

"Избежать этого сценария означает, в частности, держать руку на пульсе в Украине вместе с нашими союзниками, заключать двусторонние соглашения, как мы это делали, а затем помогать украинцам, как только можем", - заявил Сежурне.

Желая "победить Россию, не ведя с ней войну", министр поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что речь идет о "добавлении стратегической двусмысленности в наши действия".

Он также повторил, что нельзя позволять России действовать по своему усмотрению.

"Мы находимся на переломном этапе, который должен заставить нас противостоять России. Эти страны видят только баланс сил, а мы должны играть в этот баланс, чтобы защитить французов и европейцев", - резюмировал министр.

Обсуждение отправки западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

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