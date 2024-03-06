Якщо Україна впаде, це матиме безліч наслідків для Європи, - МЗС Франції

Він наголосив на численних наслідках перемоги Росії над Україною як для Франції, так і для Європи.

"Якщо Україна впаде, це матиме безліч наслідків, і я не дуже вірю в Європейський союз і в нашу здатність досягти угоди. (Російський диктатор, - ред.) Володимир Путін лише намагається перевірити нашу солідарність один з одним", - заявив міністр.

Він зазначив, що Європейському союзу необхідно уникнути цього сценарію.

"Уникнути цього сценарію означає, зокрема, тримати руку на пульсі в Україні разом із нашими союзниками, укладати двосторонні угоди, як ми це робили, а потім допомагати українцям, як тільки можемо", - заявив Сежурне.

Бажаючи "перемогти Росію, не ведучи з нею війну", міністр підтримав президента Франції Еммануеля Макрона, заявивши, що йдеться про "додавання стратегічної двозначності в наші дії".

Він також повторив, що не можна дозволяти Росії діяти на свій розсуд.

"Ми перебуваємо на переломному етапі, який має змусити нас протистояти Росії. Ці країни бачать тільки баланс сил, а ми повинні грати в цей баланс, щоб захистити французів і європейців", - резюмував міністр.

Обговорення відправлення західних військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі немає консенсусу з цього питання.

Низка країн НАТО вже виступила проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад Литва, Латвія та Естонія.

Канада, яка також є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових до України, але тільки для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

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