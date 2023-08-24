Литва отправила Украине пакет военной помощи на 40 млн евро ко Дню Независимости

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы .

Пакет содержит боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, радары морского наблюдения, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, средства борьбы с дронами и многое другое. Украине также будут переданы ракетные комплексы NASAMS.

По данным министерства, за первые семь месяцев этого года военная поддержка, уже переданная Литвой Украине, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам.

Литва также готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, способствует обучению украинских солдат, проводит для них курсы, инструкторы литовской армии также участвуют в операции "Интерфлекс", в ходе которой вместе с другими союзниками по НАТО обучают Украинские солдаты тонкости боя.

Раненые в боях украинские солдаты выздоравливают в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых защитников Украины, планируется принять еще больше.

Напомним, президента Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев 23 августа заявил, что его страна передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.