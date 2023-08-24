Литва отправила Украине пакет военной помощи на 40 млн евро ко Дню Независимости
По случаю годовщины независимости Украины Литва отправляет очередной пакет военной поддержки на сумму 41 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.
Пакет содержит боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, радары морского наблюдения, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, средства борьбы с дронами и многое другое. Украине также будут переданы ракетные комплексы NASAMS.
По данным министерства, за первые семь месяцев этого года военная поддержка, уже переданная Литвой Украине, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам.
Литва также готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, способствует обучению украинских солдат, проводит для них курсы, инструкторы литовской армии также участвуют в операции "Интерфлекс", в ходе которой вместе с другими союзниками по НАТО обучают Украинские солдаты тонкости боя.
Раненые в боях украинские солдаты выздоравливают в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых защитников Украины, планируется принять еще больше.
Напомним, президента Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев 23 августа заявил, что его страна передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.