Если свет пропал в новогоднюю ночь: где посмотреть график
Не исключено, что Россия постарается испортить украинцам Новый год, устроив очередную атаку на инфраструктуру и энергетические объекты в Украине. Поэтому стоит быть готовым к тому, что Новый год-2023 предстоит встретить при свечах.
РБК-Украина напоминает, где посмотреть график в случае отключений света.
"Всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго)", - рассказали в Укрэнерго.
Более подробную информацию об отключении в конкретном регионе читайте на сайте операторов системы распределения электроэнергии.
А именно:
Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
Киевская область - https://www.dtek-krem.com.ua/ua
Харьков - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
Львов - https://loe.lviv.ua/
Херсон - https://ksoe.com.ua/
Винница - https://voe.com.ua/
Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
Запорожье - https://www.zoe.com.ua/
Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/
Ужгород - https://zakarpat.energy/
Полтава - https://www.poe.pl.ua/
Хмельницкий - https://hoe.com.ua/
Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
Тернополь - https://www.toe.com.ua/
Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/
Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
Сумы - https://www.soe.com.ua/
Черкассы - http://www.cherkasyoblenergo.com/
Николаев - https://www.energy.mk.ua/
Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/
Ровно - https://www.roe.vsei.ua/
Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/uk
Что делать, если долго нет света (более 24 часов)
Надо проверить следующее:
света нет только в вашей квартире. Проверьте предохранители и вызовите электрика. Ни в коем случае не пытайтесь провести ремонт самостоятельно! Это небезопасно!
света нет только в вашем доме. Обратитесь к своему ОСМД, ЖЭК, возможно авария на внутридомовых сетях.
света нет и в соседних домах. В первую очередь проверьте, действует ли экстренное или стабилизационное отключение на сайте (адреса указаны выше в зависимости от региона). Если отключение стабилизационное - узнайте время восстановления света в графике. Если отключение экстренное - придется немного подождать, электроснабжение может отсутствовать дольше. Если света нет более 24 часов подряд - возможно у вас возникла локальная авария. В таком случае следует обратиться к конкретному оператору системы распределения и оставить заявку.
Как сообщалось, украинцы могут выяснить причину отключений электроэнергии не по графику с помощью личных сообщений в соцсетях энергокомпании ДТЭК.
Напомним, 27 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что есть все шансы на то, что Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.
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