Если Шольц разрешит. Германия в этом году сможет дать Украине до 15 танков Leopard 2, - FAZ

Производитель оружия Rheinmetall уже в этом году может передать украинским военным в 15 танков Leopard 2. Все зависит от решения правительства Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Немецкий изготовитель оружия сможет подготовить и передать Украине от 10 до 15 танков Leopard 2 уже к концу 2023 года. Однако это будет возможно только в случае, если правительство Германии согласует данное решение в ближайшее время.

Такую информацию подтвердили СМИ непосредственно в Rheinmetall. Там отметили, что ремонт Leopard 2 достаточно дорог, поэтому компания не может его самостоятельно профинансировать.

При этом ранее глава компании Армин Паппергер заявлял , что в случае согласия немецкого правительства на передачу танков Украина сможет их получить не ранее 2024 года.