Якщо Шольц дозволить. Німеччина цього року зможе дати Україні до 15 танків Leopard 2, - FAZ

Виробник зброї Rheinmetall вже цього року може передати українським військовим до 15 танків Leopard 2. Але все залежить від рішення уряду Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Німецький виробник зброї зможе підготувати і передати Україні від 10 до 15 танків Leopard 2 вже до кінця 2023 року. Однак це буде можливо тільки у випадку, якщо уряд Німеччини погодить дане рішення найближчим часом .

Таку інформацію ЗМІ підтвердили безпосередньо у Rheinmetall. Там зазначили, що ремонт Leopard 2 досить дорогий, тому компанія не може самостійно його профінансувати.

При цьому раніше глава компанії Армін Паппергер заявляв, що у разі згоди німецького уряду на передачу танків, Україна зможе їх отримати не раніше 2024 року.