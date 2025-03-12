Если РФ согласится на 30 дней тишины - техническая группа определит формат и мониторинг, - источник
Украина может создать техническую группу для согласования условий прекращения огня, если Россия даст согласие. В случае временного перемирия в течение 30 дней планируется разработка дорожной карты мира.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Украина рассматривает возможность создания технической группы для согласования формата всеобъемлющего прекращения огня, если Россия согласится на соответствующие условия.
Если россияне согласятся, будет создана техническая группа, вероятно, из военных, которая определит формат прекращения огня и будет заниматься определением механизма мониторинга и других технических деталей.
Также по словам источника, в течение 30 дней временного прекращения огня должна быть наработана совместная дорожная карта движения к миру, которая будет охватывать все аспекты, в частности гарантии безопасности для Украины.
"Удалось выйти на хороший результат", - резюмировал собеседник РБК-Украина.
Предложение прекращения огня
Напомним, что вчера в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины, во время которых Киев заявил о готовности к 30-дневному полному прекращению огня. Теперь аналогичный шаг ожидают от России.
Брюссель поддерживает совместное заявление Украины и США, предусматривающее соглашение о прекращении огня, гуманитарные инициативы и возобновление обмена разведданными и помощью по безопасности.
ЕС подчеркнул, что готов сотрудничать с Украиной, США и партнерами, чтобы способствовать справедливому и прочному миру на основе международного права.
Подробнее о том, о чем договорились США и Украина по итогам переговоров в Джидде - читайте в материале РБК-Украина.
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