Если РФ согласится на 30 дней тишины - техническая группа определит формат и мониторинг, - источник

Украина может создать техническую группу для согласования условий прекращения огня, если Россия даст согласие. В случае временного перемирия в течение 30 дней планируется разработка дорожной карты мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Также по словам источника, в течение 30 дней временного прекращения огня должна быть наработана совместная дорожная карта движения к миру, которая будет охватывать все аспекты, в частности гарантии безопасности для Украины.

Если россияне согласятся, будет создана техническая группа, вероятно, из военных, которая определит формат прекращения огня и будет заниматься определением механизма мониторинга и других технических деталей.

Украина рассматривает возможность создания технической группы для согласования формата всеобъемлющего прекращения огня, если Россия согласится на соответствующие условия.

Предложение прекращения огня

Напомним, что вчера в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины, во время которых Киев заявил о готовности к 30-дневному полному прекращению огня. Теперь аналогичный шаг ожидают от России.

Брюссель поддерживает совместное заявление Украины и США, предусматривающее соглашение о прекращении огня, гуманитарные инициативы и возобновление обмена разведданными и помощью по безопасности.

ЕС подчеркнул, что готов сотрудничать с Украиной, США и партнерами, чтобы способствовать справедливому и прочному миру на основе международного права.

Подробнее о том, о чем договорились США и Украина по итогам переговоров в Джидде - читайте в материале РБК-Украина.

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