В ЕС заявили, что теперь РФ должна продемонстрировать готовность к достижению мира

Вчера в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американкой и украинской делегациями, в ходе которой Украина выразила готовность к полному прекращению огня на 30 дней. Теперь же, готовность к миру предстоит продемонстрировать России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС на официальном сайте европейского блока.

"Европейский союз приветствует совместное заявление Украины и США по итогам их встречи в Королевстве Саудовская Аравия, включая предложения о соглашении о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведывательной информацией и помощи в сфере безопасности со стороны США", - говорится в публикации.

Европейский блок отмечает, что готов внести свой полный вокал в поддержку предстоящих шагов совместно с Украиной, США и другими партнерами. Цель ЕС - поддерживать нашу страну в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права.

"Предложение о прекращении огня - если оно будет принято Россией - может стать важным шагом в этом направлении. Теперь России предстоит продемонстрировать свою готовность к достижению мира", - добавили в ЕС.

Резюмируя, в публикации сказано, что Европейский союз приветствует усилия Королевства Саудовская Аравия по проведению этих дискуссий.