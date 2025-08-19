Если переговоры проваляться, санкции против РФ нужно ужесточить, - Макрон

Саммит Зеленского и Путина

Напомним, что этой ночью в Белом состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами. Все они обсуждали вопрос завершения войны в Украине.

После этой встречи Трамп позвонил главе Кремля Владимиру Путину и анонсировал, что он начал подготовку двухсторонней встречи между диктатором РФ и Зеленским.

Трамп добавил, что после этого уже будет трехсторонняя встреча, в которой участие будет принимать в том числе он.

Согласно словам канцлера Германии Фридриха Мерца, двухсторонняя встреча состоится в ближайшие две недели.