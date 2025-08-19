UA

Якщо переговори проваляться, санкції проти РФ потрібно посилити, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії в разі провалу переговорів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"Якщо процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка посилить тиск на російську сторону", - сказав Макрон журналістам у Вашингтоні.

Саміт Зеленського і Путіна

Нагадаємо, що цієї ночі в Білому відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським, а також європейськими лідерами. Усі вони обговорювали питання завершення війни в Україні.

Після цієї зустрічі Трамп зателефонував главі Кремля Володимиру Путіну й анонсував, що він розпочав підготовку двосторонньої зустрічі між диктатором РФ і Зеленським.

Трамп додав, що після цього вже буде тристороння зустріч, у якій участь братиме, зокрема, і він.

Згідно зі словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, двостороння зустріч відбудеться в найближчі два тижні.

