Якщо переговори проваляться, санкції проти РФ потрібно посилити, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії в разі провалу переговорів щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
"Якщо процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка посилить тиск на російську сторону", - сказав Макрон журналістам у Вашингтоні.
Нагадаємо, що цієї ночі в Білому відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським, а також європейськими лідерами. Усі вони обговорювали питання завершення війни в Україні.
Після цієї зустрічі Трамп зателефонував главі Кремля Володимиру Путіну й анонсував, що він розпочав підготовку двосторонньої зустрічі між диктатором РФ і Зеленським.
Трамп додав, що після цього вже буде тристороння зустріч, у якій участь братиме, зокрема, і він.
Згідно зі словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, двостороння зустріч відбудеться в найближчі два тижні.