Если Орбан хочет шантажировать НАТО, Венгрию нужно исключить из Альянса, - польский генерал

По его словам, НАТО дало достаточно времени Венгрии, чтобы она "пришла в себя".

"Если Венгрия на стороне Путина, то ей нужно показать "желтую карточку" и сказать так: если вы не измените позицию, то выходите из НАТО. Не может быть так, что Венгрия терроризирует весь Альянс, нужно прервать венгерский шантаж в НАТО. Если Орбан хочет шантажировать НАТО, то Венгрию надо исключить из Альянса", - сказал генерал.

Скшипчак добавил, что в Альянсе не может быть стран, которые играют на стороне обеих сторон. Так, НАТО является монолитной структурой, открытой для тех, кто защищает демократию, свободу и мир.

"Нужно четко сказать: позиция Орбана вредит единству НАТО. Будапешту нужно дать понять: либо он с НАТО, либо против. Во втором случае такая Венгрия не нужна Альянсу, она является для Организации политическим и экономическим бременем. Для стран с такой позицией, как у Орбана, не может быть места в Альянсе", - подчеркнул генерал.

Позиция Венгрии в войне

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Венгрия заняла двусмысленную позицию. Страна сохранила тесные политические и экономические отношения с РФ.

В частности, Венгрия блокирует введение некоторых санкций против России, а также выделение средств Евросоюза для помощи Украине.

Орбан также известен своими антиукраинскими циничными заявлениями. Так, он заявлял, что Украина якобы не может выиграть войну против России.

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