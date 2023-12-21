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Если позволить Путину выиграть войну, то будет нанесен серьезный ущерб ЕС, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Верховный представитель по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что победа Путина в Украине нанесет большой ущерб Евросоюзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa press.

Глава европейской дипломатии считает, что вопрос не в том, сможет ли Россия победить Украину на поле боя, а в том, что делает Европа, чтобы не дать РФ выиграть войну.

"Если мы в ближайшее время не изменим курс и не мобилизуем все возможности, если мы позволим Путину выиграть войну в Украине и не сможем остановить трагедию в Секторе Газа, наш проект терпит значительный ущерб", – заявил Боррель.

Помощь Украине от ЕС

Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд. евро к 2027 году. 14 декабря лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите в Брюсселе, впрочем, 15 декабря Венгрия наложила вето на решение, несмотря на поддержку других 26 членов блока.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны средства, которые были заморожены.

 

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Жозеп БоррельВойна России против Украины