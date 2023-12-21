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Якщо дозволити Путіну виграти війну, то буде завдано серйозної шкоди ЄС, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що перемога Путіна в Україні завдасть великих збитків Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa press.

Глава європейської дипломатії вважає, що питання не в тому, чи зможе Росія перемогти Україну на полі бою, а в тому, що робить Європа, щоб не дати РФ виграти війну.

"Якщо ми найближчим часом не змінимо курс  і не мобілізуємо всі можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні і не зможемо зупинити трагедію в Секторі Гази, наш проєкт зазнає значної шкоди", – заявив Боррель.

Допомога Україні від ЄС

Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. 14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі, втім, 15 грудня, Угорщина наклала вето на рішення, попри підтримку інших 26 членів блоку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, які були заморожені.

 

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Жозеп БоррельВійна Росії проти України