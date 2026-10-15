Если бронирование в ОПК сократят, специалисты из IT не пойдут в оборонку: что говорят в отрасли

Об этом говорится в материале "Правительство хочет сократить бронирование в ОПК до 85%: как реагируют в отрасли" и в комментарии основателя Vyriy Industries Алексея Бабенко.

Что говорят в Vyriy Industries

По словам Бабенко, главный риск для компании заключается в сокращении возможностей масштабирования. Ключевых сотрудников Vyriy Industries, по его словам, не потеряет, но быстро набирать команды и запускать новые проекты станет сложнее.

Он отметил, что в Украине умеют производить отдельные качественные изделия, но быстро масштабировать их удается не всегда. Иногда россияне масштабируют скорее даже те решения, которые мы разработали, добавил он. Поэтому 100% бронирование было весомым аргументом для специалистов, которые шли работать в компанию.

Если изменения будут приняты, компания будет работать по-прежнему, но темпы найма и масштабирования замедлятся, считает Бабенко.

Поскольку правила будут едиными для всего сектора, они, по его словам, окажут негативное влияние на всех одинаково. Бабенко ожидает, что будет меньше мотивации переходить из IT-отрасли, где уже есть 50% бронирования, в miltech, где в начале брони не будет. Умные люди из других отраслей, давно там работающие и важные для своих компаний, не будут переходить в miltech, пояснил он.

"А на самом деле именно такие профессионалы сейчас часто приходят в miltech, приносят с собой экспертизу и опыт из других сфер. И на них в значительной степени держится эта отрасль и ее развитие", - сказал Бабенко.

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Что говорят в "Генерал Черешня" и Trypillian

В компании "Генерал Черешня" отмечают, что для любого оборонного производства бронирование оказывает непосредственное влияние на способность выполнять производственные планы и контрактные обязательства.

Собеседник компании отметил, что более 80% работников там составляет производство: инженеры, технические специалисты и специалисты производственных линий. Производитель не делит работников на более и менее критических, потому что человек на сборке или пайке так же критичен, как главный инженер и R&D-команда.

"Хуже всего для нас в этой ситуации - это то, что мы не понимаем, что вообще может измениться. Ориентироваться на слухи не очень хочется, хочется понимать конкретику", - отметили в компании.

"Генерал Черешня" выступает за бронирование 100% сотрудников. Собеседник ссылается на данные руководителя Совета оружейников Игоря Федирко: количество забронированных в ОПК, подпадающих под понятие мобилизационного потенциала, составляет менее 10%.

Коммерческий директор украинско-британской defence-tech компании Trypillian Виктория Кульчицкая считает противоречивым решение о возможном сокращении бронирования со 100% до 85%, особенно когда государство требует от предприятий наращивать производство. По ее словам, возникает вопрос, по какому принципу компаниям определять, кто важнее: инженер, разрабатывающий продукт или специалист, производящий и тестирующий его.

Кульчицкая отмечает, что потеря 15% работников не означает сокращения производства только на 15%: если из цепи выпадает критический специалист, может остановиться целый процесс. Она подтвердила, что риск для Trypillian существует. Если компания потеряет специалистов, ответственных за настройку или испытание дронов, это может задержать поставки военным, а заменить их через несколько недель невозможно.

По мнению Кульчицкой, обязательства перед государством могут остаться неизменными, а возможности выполнять их сократиться. Она видит в этом непоследовательность государственной политики, ведь говорят и об увеличении производства вооружения, и о решениях, которые могут ослабить предприятия.

"Мы не можем одновременно требовать от производителей больше продукции и создавать условия, при которых производить ее становится сложнее", - отметила Кульчицкая.

По ее словам, прежде чем принимать такие решения, нужно оценить их влияние на обороноспособность: вопрос не только в том, сколько людей удастся мобилизовать, но и о том, сколько вооружения в результате недополучит фронт.