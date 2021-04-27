КС Молдови скасував урізання повноважень Санду. Їй повернули контроль над спецслужбою
Конституційний суд Молдови скасував урізання повноважень президента Майї Санду. Зокрема, їй повернули контроль над Службою інформації та безпеки (СІБ) Молдови.
Про це повідомляє Newsmaker.
Повідомляється, що сьогодні КС Молдови розглянув рішення парламенту від 3 грудня, коли він прийняв законопроект про урізання повноважень президента Молдови. Депутати від партії "Дія і солідарність" оскаржили це рішення, заявивши, що за парламентом має залишитися парламентський контроль, а президент має координувати СІБ.
В результаті Конституційний суд визнав неконституційним рішення парламенту від 3 грудня. Тепер Санду зможе пропонувати кандидата на посаду голови СІБ, затверджувати його заступників і координувати роботу спецслужби.
Нагадаємо, попередній президент Молдови Ігор Додон вже після програшу на виборах урізав президентські повноваження. Після цього було прийнято закон про передачу повноважень щодо СІБ парламенту.
Раніше Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент.