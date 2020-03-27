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У Криму з пневмонією госпіталізовано більше тисячі людей

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 00:32
У Криму з пневмонією госпіталізовано більше тисячі людей
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В окупованому Криму вже підтверджено 7 випадків коронавірусу

У лікарнях анексованого Криму перебувають більше тисячі людей, які ззахворіли на пневмонію. Про це заявив "міністр охорони здоров'я Криму" Ігор Чемонданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

З ознаками ГРВІ госпіталізовано майже півтори тисячі людей.

"У нас госпіталізовані з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією - 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість", - заявив Чемонданов.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму вже підтверджено 7 випадків коронавірусу. Перший випадок підтвердили 21 березня у жителя окупованого півострова, який повернувся з-за кордону.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що у кримського татарина Сервера Мустафаєва, який незаконно утримується під вартою, симптоми коронавірусу - підвищена температура тіла, кашель і при цьому не встановлено діагноз.

В ОП жителям окупованого Криму порадили дотримувати правила гігієни і дезінфекції, утриматися від подорожей і уникати скупчення людей, щоб зменшити можливість зараження коронавірусом.

Крім того, кримчанам пропонують ознайомитися з інформацією про коронавірус на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров'я України, уряду та Офісу президента.

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