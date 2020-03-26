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Офіс президента звернувся до жителів Криму через коронавірус

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 21:09
Офіс президента звернувся до жителів Криму через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кримчанам радять дотримуватися гігієни та дезінфекції

Жителям окупованого Криму дали поради, як поводитися в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України в Facebook.

У ОП радять жителям окупованого півострову дотримуватися правил гігієни та дезінфекції, утриматися від подорожей та уникати скупчення людей, щоб зменшити можливість зараження коронавірусом.

"У разі виявлення симптомів хвороби (підвищена температура, сухий кашель, ускладнене дихання) самоізолюйтеся та звертайтеся до лікаря", - заявили в ОП.

Крім того, жителям окупованого Криму пропонують ознайомитися з інформацією щодо коронавірусу на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров'я України, уряду та Офісу президента.

"Актуальна інформація щодо позицій та дій державних органів влади на захист та підтримку зв’язків з нашими громадянами, ситуації з правами людини в Криму є на офіційному сайті Представництва президента України в АР Крим, його сторінках у Facebook та Twitter, у Telegram-каналі", - додали в ОП.

Офіс президента звернувся до жителів Криму через коронавірус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Росією Криму вже підтверджено 7 випадків коронавірусу. Перший випадок коронавірусу підтвердили 21 березня у жителя окупованого півострову, який повернувся з-за кордону.

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