У Криму збираються поміщати всіх прибулих в обсерватори за їх рахунок

Так званих "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що всіх тих, хто "безцільно" приїжджають в регіон поміщатимуть в обсерватори. За це люди повинні будуть платити з власної кишені.

Про це повідомляє "РІА Новини".

За його словами, це "не бажання комусь насолити", а частина заходів боротьби з коронавірусом.

"Ми з радістю чекаємо туристів, коли відкриється курортний сезон", - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму в липні можуть відкрити готелі та санаторії, але тільки для кримчан.

Також РБК-Україна писало, що на півострові хочуть відкрити дитячий табір "Артек" з 1 червня, але буде підготовлена не вся потужність "Артеку", а навіть менше третини.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що намагався підняти питання анексованого Криму на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, Росія не хоче це обговорювати.