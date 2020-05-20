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У Криму хочуть відкрити дитячий табір "Артек" з 1 червня

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 16:59
У Криму хочуть відкрити дитячий табір "Артек" з 1 червня
Фото: дитячий табір "Артек" (прес-служба)

Табір працюватиме на третину своєї потужності

Підконтрольна Кремлю "влада" анексованого Криму хоче з 1 червня відновити роботу дитячого табору "Артек". У разі відкриття центру, туди прийматимуть тільки кримських дітей.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, діти відправляться туди за рахунок бюджету Криму.

"Артек" на сьогодні в змозі прийняти невелика кількість дітей. Невеликі зміни. Ми підготували лист, певних форматів приймемо рішення до 26 травня. У випадку, якщо федеральний центр дасть таку можливість по "Артеку", окремо, там, де у нас є номери з термометрами, медперсоналом та інше... Ми зможемо утримувати дітей. Зараз ми говоримо саме про кримських дітей", - сказав так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

Він додав, що попередньо це питання вже погоджено, і до кінця тижня буде прийнято рішення про те, скільки саме дітей зможуть відправити в "Артек".

Також "влада" заявляє, що буде підготовлена не вся потужність "Артеку", а "навіть менше третини".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що намагався підняти питання анексованого Криму на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, Росія не хоче це обговорювати.

Як повідомляло РБК-Україна, речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що РФ намагається різними методами узаконити анексію Криму. Проте він запевняє, що в Раді безпеки ООН не змінять ставлення до анексії півострова.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КримАртек
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