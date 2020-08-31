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У Криму проводять масові обшуки у кримських татар

Автор: Анастасия Рокитна

У Нижньогірському, Совєтському районах Криму і Судаку силовики проводять обшуки в будинках кримських татар. Також обшук проходить у селі Розливи на вул. Сеітлер.

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

В Нижньогірському районі повідомляють про обшук в будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грані.ру" Айдера Кадирова. Його відвезли в УФСБ Сімферополя.

В Радянському районі (п. Радянський, вул. Золотово) проходить обшук в будинку Енвера Топчи.

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Також стало відомо про обшук у Судаку (вул. Чалаш Смаїл), в будинку активіста Рідвана Умерова.

Нагадаємо, представництво президента України в Криму засуджує масові обшуки і затримання кримських татар на окупованому Росією півострові.

Також заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала масові затримання в Криму спробою видати кримських татар за терористів.

РБК-Україна писало, що раніше у Криму пройшли обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.

Як стало відомо РБК-Україна, у ході обшуків було затримано 6 кримських татар.

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