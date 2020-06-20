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У Луганській області від вибуху загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 22:01
У Луганській області від вибуху загинули дві людини
Фото: на місці вибуху у Станиці Луганській (npu.gov.ua)

Від вибуху загинуло подружжя

Сьогодні, 20 червня, у Станиці Луганській стався вибух невстановленого пристрою. Жертвами вибуху стали дві людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

За даними правоохоронців, вибух стався у житловому будинку по вулиці Миколи Гоголя. Від отриманих травм загинули власники будинку - чоловік та жінка, 1962 та 1968 років народження відповідно.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини події, відомості про яку вже занесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: на місці вибуху у Станиці Луганській (npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні у Донецькій області від вибуху невідомого предмету постраждала жінка, ймовірно, раніше звільнена з полону бойовиків Валентина Бучок.

Крім того, у Борисполі від вибуху боєприпасу загинула людина, ще одна особа отримала поранення.

Додамо, від вибуху гранати в Одеській області постраждали 5 людей, які перебували на подвір'ї будинку.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЛуганськСтаница ЛуганскаяВибух
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