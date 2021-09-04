ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біля будівлі ФСБ у Криму затримали 40 осіб

Новость на русском →
Крим, Субота 04 вересня 2021 19:32
Біля будівлі ФСБ у Криму затримали 40 осіб Фото: біля будівлі ФСБ у Криму затримали 40 осіб (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Наталья Скороход

Біля будівлі ФСБ у Сімферополі затримали 40 осіб, серед яких жінки та журналісти. Всі ті люди прийшли дізнатися про долю раніше затриманих співвітчизників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільноту "Кримська солідарність".

Масові затримання відбулися по вулиці Франка в Сімферополі. Зараз ця будівля зайнята силовиками ФСБ Росії.

"Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка в Сімферополі затримали 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки", - йдеться в повідомленні.

Також затримали журналістів.

"Так само були затримані 2 цивільних журналіста "Кримської солідарності", і вони ж кореспонденти Інтернет-видання "Грані.ру", Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов", - йдеться в повідомленні.

Спільнота почала публікувати імена затриманих кримських татар. Зараз у цьому списку понад 20 осіб.

Як відомо, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків, що пройшли в будинках кримських татар були затримані та відвезені в невідомому напрямку 5 кримських татар. Серед них Ельдар Одаманов, Наріман Джелялов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеїнов.

"Родичі та адвокати роблять різні спроби в пошуках зниклих, але до теперішнього часу місце розташування жодного із затриманих не відомо", - уточнили правозвщитники.

Нагадаємо, що МЗС України висловило протест проти затримань у Криму. Нарімана Джелялова і ще чотирьох кримських татар затримали і відвезли в невідомому напрямку після обшуків.

Також повідомлялося, що Зеленський засудив затримання та обшуки в Криму. Він вважає, що таким чином Росія відреагувала на Кримську платформу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
Рєзніков: відмова Росії звільнити захоплених людей - це підстава посилити міжнародні санкції
Рєзніков: відмова Росії звільнити захоплених людей - це підстава посилити міжнародні санкції
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли