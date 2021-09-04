Біля будівлі ФСБ у Криму затримали 40 осіб
Біля будівлі ФСБ у Сімферополі затримали 40 осіб, серед яких жінки та журналісти. Всі ті люди прийшли дізнатися про долю раніше затриманих співвітчизників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільноту "Кримська солідарність".
Масові затримання відбулися по вулиці Франка в Сімферополі. Зараз ця будівля зайнята силовиками ФСБ Росії.
"Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка в Сімферополі затримали 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки", - йдеться в повідомленні.
Також затримали журналістів.
"Так само були затримані 2 цивільних журналіста "Кримської солідарності", і вони ж кореспонденти Інтернет-видання "Грані.ру", Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов", - йдеться в повідомленні.
Спільнота почала публікувати імена затриманих кримських татар. Зараз у цьому списку понад 20 осіб.
Як відомо, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків, що пройшли в будинках кримських татар були затримані та відвезені в невідомому напрямку 5 кримських татар. Серед них Ельдар Одаманов, Наріман Джелялов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеїнов.
"Родичі та адвокати роблять різні спроби в пошуках зниклих, але до теперішнього часу місце розташування жодного із затриманих не відомо", - уточнили правозвщитники.
Нагадаємо, що МЗС України висловило протест проти затримань у Криму. Нарімана Джелялова і ще чотирьох кримських татар затримали і відвезли в невідомому напрямку після обшуків.
Також повідомлялося, що Зеленський засудив затримання та обшуки в Криму. Він вважає, що таким чином Росія відреагувала на Кримську платформу.