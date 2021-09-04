Біля будівлі ФСБ у Криму затримали 40 осіб

Біля будівлі ФСБ у Сімферополі затримали 40 осіб, серед яких жінки та журналісти. Всі ті люди прийшли дізнатися про долю раніше затриманих співвітчизників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільноту "Кримська солідарність" .

Масові затримання відбулися по вулиці Франка в Сімферополі. Зараз ця будівля зайнята силовиками ФСБ Росії.

"Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка в Сімферополі затримали 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки", - йдеться в повідомленні.

Також затримали журналістів.

"Так само були затримані 2 цивільних журналіста "Кримської солідарності", і вони ж кореспонденти Інтернет-видання "Грані.ру", Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов", - йдеться в повідомленні.

Спільнота почала публікувати імена затриманих кримських татар. Зараз у цьому списку понад 20 осіб.

Як відомо, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків, що пройшли в будинках кримських татар були затримані та відвезені в невідомому напрямку 5 кримських татар. Серед них Ельдар Одаманов, Наріман Джелялов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеїнов.

"Родичі та адвокати роблять різні спроби в пошуках зниклих, але до теперішнього часу місце розташування жодного із затриманих не відомо", - уточнили правозвщитники.