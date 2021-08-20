ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Криму окупанти застерігають від святкування Дня Незалежності України

Новость на русском →
Крим, П'ятниця 20 серпня 2021 11:59
У Криму окупанти застерігають від святкування Дня Незалежності України фото: окупанти видали "застереження" активісту напередодні Дня Незалежності України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Напередодні Дня Незалежності України, окупаційна влада в анексованому Криму вручила "застереження" кримськотатарському активісту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Заїра Смедля в Facebook.

Активіст опублікував документ, в якому зазначено, що в прокуратуру "надійшла інформація про плановані 24 серпня незаконні акції екстремістського характеру, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Криму", а Заїр Смедля нібито є учасником даних заходів.

Також в документі зазначено про неприпустимість порушення російського закону "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування".

У разі порушення даних вимог, активіста можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія свідомо перетворила Крим на військову базу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим День незалежності України
NEWS
В Україні 1600 нових випадків коронавірусу
В Україні 1600 нових випадків коронавірусу
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського