У Криму окупанти застерігають від святкування Дня Незалежності України

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Заїра Смедля в Facebook .

Активіст опублікував документ, в якому зазначено, що в прокуратуру "надійшла інформація про плановані 24 серпня незаконні акції екстремістського характеру, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Криму", а Заїр Смедля нібито є учасником даних заходів.

Також в документі зазначено про неприпустимість порушення російського закону "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування".

У разі порушення даних вимог, активіста можуть притягнути до адміністративної відповідальності.