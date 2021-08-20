В Крыму оккупанты предостерегают от празднования Дня Независимости Украины

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Заира Смедля в Facebook .

Активист опубликовал документ, в котором указано, что в прокуратуру "поступила информация о планируемых 24 августа незаконные акции экстремистского характера, направленные на дестабилизацию ситуации в Крыму", а Заир Смедля якобы является участником данных мероприятий.

Также в документе указано о недопустимости нарушения российского закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании".

В случае нарушения данных требований, активиста могут привлечь к административной ответственности.