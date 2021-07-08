У Криму ФСБ провела обшуки в будинку батьків радника Кравчука

Радниця Кравчук повідомила, що обшуки проходили через кримінальну справу про її участь у батальйоні імені Номана Челебеджіхана у 2015 році, який в РФ вважається незаконним збройним формуванням.

Після обшуку співробітники ФСБ відвезли на допит матір і сина Різаєвої. Пізніше їх відпустили додому.

Зазначимо, що Гайде Різаєва в Криму працювала в суді, проте у 2014 році поїхала з окупованого півострова. Після Євромайдану вона почала займатися розселенням переселенців і гуманітарними місіями в зоні АТО.

22 липня 2014 року на одному з блокпостів "ЛНР" вона була затримана бойовиками і захоплена в полон. Через три місяці Різаєву обміняли. У 2015 році вона потрапила в полон ще на чотири місяці. 10 липня 2015 року її і десять військових обміняли в районі міста Щастя.

Зараз Гайде Різаєва є помічницею нардепа Оксани Білозір.