В Крыму ФСБ провела обыски в доме родителей советника Кравчука

Советница Кравчук сообщила, что обыски проходили из-за уголовного дела о ее участии в батальоне имени Номана Челебеджихана в 2015 году, который в РФ считается незаконным вооруженным формированием.

После обыска сотрудники ФСБ увезли на допрос мать и сына Ризаевой. Позже их отпустили домой.

Отметим, что Гайдэ Ризаева в Крыму работала в суде, однако в 2014 году уехала с оккупированного полуострова. После Евромайдана она начала заниматься расселением переселенцев и гуманитарными миссиями в зоне АТО.

22 июля 2014 года на одном из блокпостов "ЛНР" она была задержана боевиками и захвачена в плен. Через три месяца Ризаеву обменяли. В 2015 году она попала в плен еще на четыре месяца. 10 июля 2015 года ее и десять военных обменяли в районе города Счастье.

Сейчас Гайдэ Ризаева является помощницей нардепа Оксаны Билозир.