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Суд Криму продовжив арешт Бекірову

Новини » Суспільство    08.08.2019 - 19:17
Суд Криму продовжив арешт Бекірову
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Верховний суд Криму продовжив запобіжний захід до 11 жовтня

Верховний суд Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарській активісту Едему Бекірову до 11 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової у Facebook.

За її словами, судилище окупаційної влади Криму над українським громадянином не припиняється.

"Захисники пана Бекірова надали всі необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт документи (за станом здоров'я, наявності житла на території Криму). Однак утримання під вартою вперто продовжують, не забезпечивши важкохворій людині відповідний медичний догляд та не допускаючи незалежних лікарів", - заявила Денисова.

Також омбудсмен зазначила, що 15 серпня Верховний суд Криму буде вирішувати, який місцевий суд буде розглядати кримінальну справу по суті - "Красноперекопський районний суд Республіки Крим" чи "Центральний районний суд. Сімферополя".

"Етапування в Красноперекопськ Едем Бекіров у своєму стані здоров'я (I група інвалідності, критичний рівень цукру в крові, гіпертонія, запалення підшлункової, нестерпний біль у спині, трофічна виразка на лівій нозі) може не витримати. Він вже заявив про оголошення голодування, якщо рішення про його переміщення в ізолятор тимчасового утримання Красноперекопська буде прийнято", - зазначила вона.

Також вона додала, що лише тиск міжнародного співтовариства на РФ може врятувати життя Бекірова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 липня адвокат Олексій Ладен повідомив про черговому погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едему Бекірова, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО.

Крім того, кримськотатарську активіст Едем Бекіров, якого утримують в СІЗО Сімферополя в окупованому Криму, має намір почати голодування, у разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в місто Красноперекопськ.

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