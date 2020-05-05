У Криму підсилюють патрулювання вулиць

Фото: так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов (з відкритих джерел)

На анексованому півострові майже 2 тисячі осіб перебувають під наглядом через коронавірус

Підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що на вулицях півострова патрулюватимуть "козаки", дружинники та депутати, щоб стежити за дотриманням режиму самоізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, варто залучити до патрулювання "депутатів муніципальних утворень, партійців і добровольців".

"Щоб був один співробітник органів внутрішніх справ або Росгвардії, який може скласти протокол, і двоє людей, які допомагають. Якщо побачимо, що мало патрульних, то в конкретному регіоні будемо ухвалювати рішення про збільшення", - сказав Аксьонов.

Також так звана "влада Криму" збільшили кількість представників так званого "козацтва".

"Ми збільшили кількість козацтва - 150 осіб у містах. Ми хочемо збільшити кількість мобільних груп міст Керч, Феодосія, Ялта, Алушта, Євпаторія та Сімферополь", - сказав на засіданні голова підконтрольного Росії "уряду Криму" Юрій Гоцанюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму майже 2 тисячі осіб перебувають під наглядом через коронавірус. При цьому 855 осіб поміщені в обсерватори. За словами так званої "глави кримського Мінсоцполітики" Олени Романовської, число підозр на COVID-19 у Криму зростає.

Як повідомляло РБК-Україна, Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавірусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні, а також додав, що на півострові висока ймовірність колапсу системи охорони здоров'я.