На Крим обрушилися потужні зливи. Ялту і Керч залило водою: ситуація на півострові

В окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі, у зв'язку з цим на півострові ввели режим надзвичайної ситуації. У деяких містах ситуація критична, зокрема в Ялті.
Що відбувається в Криму, в матеріалі РБК-Україна.
Окуповане місто Ялта сьогодні вночі накрила потужна злива. В результаті затоплено близько 300 будинків, а також ускладнено рух транспорту. "Влада" міста ввела в місті режим НС, а також перекрила проїзд у центр міста.
У Ялті проходить евакуація людей. У районі селища Оползневе на Південнобережному шосе зійшов селевий потік, а в самій Ялті та Алупці підтоплені будинки.
Крім того, через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.
На схід Криму обрушилися сильні зливи, в результаті рясних опадів у вигляді дощу і підняття рівня води річки Мелек-Чесме сталося підтоплення придворових територій і 12 домоволодінь, а також міської лікарні в місті Керч.
Повідомляється, що в Керчі за ніч випало 82 мм опадів, це майже дві місячні норми. У центрі міста - метрова товща води.
У Керчі затопило вулиці, автомобілі під водою майже під самий дах. Частина міста, в тому числі лікарня знеструмлені, затопило більше десятка будинків. Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій були відключені в Криму через обриви і підтоплення.
Екстремальна негода торкнулася не тільки Керч і її райони. Від води постраждали Симферополь і Білогірськ. Після зливи в Феодосії повалено три десятки дерев, пошкоджено газопровід, а деякі вулиці - знеструмлено.
Крім того, синоптики попередили сьогодні про сильні дощі на півострові.
Нагадаємо, цієї ночі у місті Дніпро сталася сильна злива, яка затопила вулиці.
Крім того, гроза, блискавки та злива накрили Маріуполь вчора вночі.