На Крим обрушилися потужні зливи. Ялту і Керч залило водою: ситуація на півострові

Ялта

Окуповане місто Ялта сьогодні вночі накрила потужна злива. В результаті затоплено близько 300 будинків, а також ускладнено рух транспорту. "Влада" міста ввела в місті режим НС, а також перекрила проїзд у центр міста.

У Ялті проходить евакуація людей. У районі селища Оползневе на Південнобережному шосе зійшов селевий потік, а в самій Ялті та Алупці підтоплені будинки.

Крім того, через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

Фото: Ялту накрила злива (twitter.com)

Керч

На схід Криму обрушилися сильні зливи, в результаті рясних опадів у вигляді дощу і підняття рівня води річки Мелек-Чесме сталося підтоплення придворових територій і 12 домоволодінь, а також міської лікарні в місті Керч.

Повідомляється, що в Керчі за ніч випало 82 мм опадів, це майже дві місячні норми. У центрі міста - метрова товща води.

У Керчі затопило вулиці, автомобілі під водою майже під самий дах. Частина міста, в тому числі лікарня знеструмлені, затопило більше десятка будинків. Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій були відключені в Криму через обриви і підтоплення.

Екстремальна негода торкнулася не тільки Керч і її райони. Від води постраждали Симферополь і Білогірськ. Після зливи в Феодосії повалено три десятки дерев, пошкоджено газопровід, а деякі вулиці - знеструмлено.

Крім того, синоптики попередили сьогодні про сильні дощі на півострові.